Dnevnik: Grobarji enotnega plačnega sistema (20. 5.)

Ljubljana, 19. maja - Cerarjevi vladi je uspelo v pogajanjih o odpravi plačnih anomalij v javnem sektorju tako spreti sindikate, kot ji ne bi nikoli, če bi to poskušala storiti namenoma. Ne, vzrok za to ni želja vlade po uničenju sindikalne enotnosti. Gre preprosto za niz napak, omahljivosti, nedoslednosti in slabih odločitev, v Dnevniku piše Igor Dernovšek.