Požar zajel ostrešje športne dvorane Tabor v Ljubljani

Ljubljana, 19. maja - Požar, ki je danes popoldan zajel ostrešje športne dvorane Tabor v Ljubljani, so že pogasili, je povedal vodja intervencije Tomaž Ažbe iz Gasilske brigade Ljubljana. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so evakuirali štiri ljudi, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Po prvih ocenah je nastalo za več deset tisoč evrov škode, so zapisali.