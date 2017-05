Lizbona, 19. maja - V portugalskem Montemor-O-Velhu so v sezono svetovnega pokala krenili tudi kajakaši in kanuisti na mirnih vodah. Prvi dan so si priveslali kar pet finalnih nastopov. Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman na 200 in 500 metrov, Jošt Zakrajšek pa na 1000 m.