Telovadci v Osijeku ostali pri petih finalih

Osijek, 19. maja - Slovenska gimnastična reprezentanca, ki ta teden nastopa na svetovnem pokalu v Osijeku, je po drugem dnevu kvalifikacij ostala pri petih finalih. Te so si že v četrtek priborili Sašo Bertoncelj, Rok Klavora, Alen Dimic ter Teja Belak in Tjaša Kysselef. Danes so nastopili še Dimic na drogu, Adela Šajn na gredi in Lucija Hribar, a ostali praznih rok.