Olimpijske kolajne iz Ria razpadajo, Žbogar upa, da je njegova cela

Rio de Janeiro, 20. maja - Številne olimpijske kolajne, ki so jih najuspešnejši športniki osvojili na lanskih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru, že razpadajo. Organizatorji poletnih iger 2016, ki so med najboljše razdelili 2021 kolajn, so danes zato že sporočili, da bodo vse poškodovane oziroma razpadle kolajne športnikom zamenjali.