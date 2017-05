Osnovnošolci predsedniku Pahorju predstavili pobudo za dan ljubezni

Ljubljana, 19. maja - Učenci Osnovne šole Valentina Vodnika Ljubljana so danes predsedniku republike Borutu Pahorju predstavili pobudo, da bi 23. maja ljudi po vsej Sloveniji že petič povezala pesem Dan ljubezni, so sporočili iz predsednikovega urada. Otroci želijo, da bi 23. maj sčasoma postal državni in morda celo svetovni dan ljubezni, so še zapisali.