Košarkarji Olimpije po nori trojki Jeffersona dobili tudi drugo finalno tekmo

Ljubljana, 19. maja - Košarkarji Union Olimpije so na drugi finalni tekmi lige Nova KBM v ljubljanskem Tivoliju premagali Rogaško s 75:73 (15:14, 36:33, 55:50) in tako v zmagah povedli z 2:0. Do naslova prvaka jim tako manjka le še zmaga. Tretja tekma bo v nedeljo ob 18. uri v Rogaški Slatini.