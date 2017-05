Slovensko gospodarstvo lani vidno izboljšalo poslovanje, finančni položaj podjetij boljši

Ljubljana, 21. maja - Slovensko gospodarstvo je lani vidno izboljšalo poslovanje, kaže analiza podjetja Bisnode. Prihodki so narasli za 4,5 odstotka na 90 milijard evrov, čisti dobiček pa za 63 odstotkov na 3,5 milijarde evrov. Ob tem so podjetja dodatno izboljšala svoj finančni položaj, ko gre za sredstva, kapitalsko trdnost in likvidnost.