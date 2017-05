Na Ptuju odprli 28. razstavo Dobrote slovenskih kmetij

Ptuj, 19. maja - Na Ptuju so popoldne slovesno odprli tradicionalno že 28. državno razstavo Dobrote slovenskih kmetij, na kateri bodo slovenske in zamejske kmetije do nedelje predstavljale skoraj 1200 različnih izdelkov. Odprtja sta se udeležila tudi predsednik Borut Pahor in kmetijski minister Dejan Židan, ki sta oba izpostavila odličnost slovenskega podeželja.