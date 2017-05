Srebotnikova obstala v četrtfinalu

Rim, 19. maja - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je na turnirju WTA v Rimu z nagradnim skladom 3.076.495 dolarjev obstala v četrtfinalu v konkurenci dvojic. Srebotnikova in Američanka Abigail Spears, ki sta bili šesti nosilki, sta izgubili proti drugopostavljenima Švicarki Martini Hingis in Tajvanki Yung-Jan Chan z 2:6 in 4:6.