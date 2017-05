Alexia si ob 50-letnici poklanja album

Rim, 21. maja - Italijanska pevka Alexia, ki ji je mednarodni sloves v 90. letih minulega stoletja prinesla skladba Me And You, je te dni dopolnila 50. let. Ob jubileju je napovedala, da si poklanja nov album. Na njem bodo zbrane njene doslej še neznane skladbe, s prvim singlom Beata gioventu pa je že razveselila svoje oboževalce.