Ljubljanska borza ta teden z rastjo indeksa

Ljubljana, 19. maja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je ta teden pridobil 0,26 odstotka in se oblikoval pri 784,68 točke. Borzni posredniki so na borzi ustvarili za šest milijonov evrov poslov, med vlagatelji pa so tudi ta teden odmevali predvsem poslovni rezultati najpomembnejših podjetij za prvo trimesečje leta.