Dnevnik: V Piranskem zalivu incident med slovenskimi in hrvaškimi policisti

Ljubljana/Piran, 19. maja - V Piranskem zalivu je prejšnji teden prišlo do incidenta in merjenja mišic med slovenskimi in hrvaškimi policisti, poroča danes Dnevnik. Slovenski policisti so skušali zaščititi slovensko ribiško barko, ki je lovila približno v sredini zaliva, hrvaški policisti pa so jih pregnali. Pri tem so vpluli tudi v slovensko teritorialno morje, piše Dnevnik.