Lizbona, 19. maja - V portugalskem Montemor-O-Velhu so v sezono svetovnega pokala krenili tudi kajakaši in kanuisti na mirnih vodah. Prvi dan so si Slovenci že priveslali tri finalne nastope - Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman na 500-metrski razdalji, Jošt Zakrajšek pa na 1000 metrov.