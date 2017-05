Švedsko tožilstvo zavrglo obtožbe proti Julianu Assangeu

Stockholm, 19. maja - Švedsko tožilstvo je danes zavrglo obtožbe o posilstvu proti ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu in tako ustavilo preiskavo, ki je trajala sedem let. Vendar pa je britanska policija že napovedala, da ga lahko še vedno aretira, ker je leta 2012 prekršil določila varščine in se ni predal, ampak je pobegnil na ekvadorsko veleposlaništvo.