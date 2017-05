Japonski animator Miyazaki se je vendarle lotil novega filma

Tokio, 22. maja - Z oskarjem nagrajeni japonski animator Hayao Miyazaki se po leta 2013 napovedani upokojitvi vrača k filmu. Z njegovega produkcijskega studia Ghibli so sporočili, da se bo 76-letnik lotil celovečerca, v katerem bo predstavil temo, ki ga je izredno pritegnila. Dodali pa so, da bo to resnično njegov zadnji film.