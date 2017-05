Livar lani s pet odstotkov manjšo prodajo, letos že polno zaseden

Ivančna Gorica/Črnomelj, 21. maja - V Livarju, največji slovenski livarni z nekaj več kot 510 redno in skoraj 170 agencijsko zaposlenimi v proizvodnih enotah v Ivančni Gorici in Črnomlju, so lani dosegli 44,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov manj kot predlani. Livarjev lanski čisti dobiček je medtem s 3,4 milijona evrov za predlanskim zaostal za 15 odstotkov.