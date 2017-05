Nova Gorica dobiva sladki spominek

Nova Gorica, 19. maja - Vrtnica, ki krasi grb Nove Gorice, bo dala značilen vonj in okus sladkemu spominku iz Nove Gorice. Novogoriški gostinci, ki sodelujejo pri projektu GoGourmet, so med predlogi izbrali pralino, katere osnovna sestavina so tudi vrtnice, in jo poimenovali burbončica. Slednja bo od septembra naprodaj kot spominek.