Slovenija v Cannesu vabi filmske ustvarjalce

Cannes, 22. maja - Slovenski filmski center bo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) in ministrstvom za kulturo danes na največji evropski filmski tržnici v Cannesu svetovni filmski javnosti predstavil ukrep denarnih povračil za mednarodne filmske ustvarjalce in vlagatelje. Prav tako bodo tam predstavili publikacijo Filming in Slovenia.