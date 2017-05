V Stični skušajo obuditi 700-letno tradicijo semanjega dne

Stična, 21. maja - V Stični bo danes med 10. in 18. uro potekal semanji dan, s katerim želijo po polstoletni prekinitvi obuditi in nadaljevati 700-letno tradicijo stiškega semanjega dne. Na sejmu bodo predstavili več kot 30 ponudnikov domače in umetnostne obrti, pripravili bodo tudi delavnice in ustvarjalnice za mlado in staro. V primeru padavin bo sejem odpadel.