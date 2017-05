Indeks SBI TOP sredi dneva v zelenem

Ljubljana, 19. maja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se na Ljubljanski borzi giblje nad izhodiščem. Ob 11.20 je bil 1,24 odstotka nad izhodiščem pri 786 točkah. Med delnicami indeksa, ki so v prvi kotaciji, so največ pridobile delnice Petrola in Pozavarovalnice Sava, ki so bile več kot dva odstotka nad izhodiščno vrednostjo.