Oborožen moški grozil zaposlenim na ptujskem tožilstvu

Ptuj, 19. maja - Oborožen moški, ki je sicer osumljen storitve kaznivega dejanja, je v sredo popoldne skušal na silo vstopiti v prostore ptujskega okrožnega tožilstva in je grozil tamkajšnjim zaposlenim, so danes sporočili z vrhovnega državnega tožilstva, kjer dogodek obsojajo in predlagajo poostritev varnostnih ukrepov.