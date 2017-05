Hrvaška vlada predlagala zvišanje nadomestil za porodniški in starševski dopust

Zagreb, 20. maja - S ciljem demografske revitalizacije države je hrvaška vlada le nekaj dni pred lokalnimi volitvami poslala v nujni parlamentarni postopek predlog zvišanja nadomestil med porodniškim in starševskim dopustom za brezposelne in zaposlene starše. Dobili naj bi med 665 in 1330 kun (med 89 in 177 evrov) več kot doslej.