Ljubljana, 19. maja - Od četrtka od 17. ure pogrešajo 82-letno Marijo Podgoršek iz Pepelnega. Ko so jo nazadnje videli, je bila obuta v škornje in oblečena v zelen pulover in karirasto krilo. Pogrešana je slabotna in težko hodi, so sporočili s celjske policijske uprave.

Takoj po prijavi so sprožili iskalno akcijo. V iskanje pogrešane so se vključili policisti policijske postaje Celje in postaje vodnikov službenih psov Celje, pomagali so tudi svojci in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šmartno v Rožni dolini.

Preiskali so okolico in bližnje objekte, a pogrešane niso našli, zato danes z iskalno akcijo nadaljujejo. Pridružili so se jim tudi predstavniki enote reševalnih psov usposobljenih za iskanje oseb.

Vse, ki so pogrešano morda opazili, policija prosi za informacijo o tem.