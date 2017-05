Nekdanji indijski minister do diplome pri 82 letih in v zaporu

New Delhi, 19. maja - Nekdanji indijski minister Om Prakash Chautala, ki zaradi vpletenosti v korupcijski škandal prestaja desetletno zaporno kazen, je v zaporu v New Delhiju opravil zaključni izpit ob koncu 12-letnega šolanja. Chautala je sicer star 82 let, novico o dokončanju šolanja pa je sporočil njegov sin.