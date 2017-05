Sedem milijonov evrov za srednješolsko izobraževanje odraslih

Ljubljana, 19. maja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori za program sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanja poklicnih kompetenc 2016-2018. Za odrasle, vključene v srednješolsko izobraževanje, bo na voljo sedem milijonov evrov.