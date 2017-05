Voznik s Times Squara obtožen umora in poskusa umora

New York, 19. maja - Newyorška policija je Richarda Rojasa, ki je v četrtek zapeljal v množico na Times Squaru, ovadila zaradi umora in poskusa umora, so poročali lokalni mediji. 26-letnik iz Bronxa je imel v telesu drogo fenciklidin (PCP), policiji pa naj bi po poročanju CNN dejal, da je v množico zapeljal, ker mu je tako rekel bog. V incidentu je umrla ena oseba.