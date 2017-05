V Gradišču nad Prvačino se začenjajo letošnji Gregorčičevi dnevi

Prvačina, 19. maja - Sedme Gregorčičeve dneve, ki se danes ob 20. uri začenjajo na Gradišču nad Prvačino, so organizatorji naslovili z verzom iz pesmi Simona Gregorčiča Pod trto bivam zdaj... Prikazati želijo Gregorčičevo navezanost na zemljo, ki jo je tudi obdeloval in župljane učil sadjarstva in vinogradništva.