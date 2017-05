Večer: Nezlomljiva (19. 5.)

Maribor, 19. maja - Ni veliko ljudi, ki se jih bojijo lastniki in vodilni možje ameriških tehnoloških velikanov. Med tistimi, ki so jim najhujši trn v peti, je evropska komisarka za konkurenco Danka Margrethe Vestager. Ne zanima je, kdo in kaj so, ampak samo, ali spoštujejo evropski pravni red za varstvo konkurence, v Večeru piše Darja Kocbek.