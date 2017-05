Marezige do nedelje v znamenju refoška

Marezige, 19. maja - Marezige bodo do nedelje še bolj kot sicer v znamenju refoška. Danes se namreč začenja tradicionalni Praznik refoška, ki obiskovalce vabi ne le z bogato vinsko in gastronomsko ponudbo, pač pa tudi z vrsto zabavnih, kulturnih in športnih prireditev. Vrhunec praznika bo v nedeljo z razglasitvijo šampiona refoška in tradicionalno povorko vozov.