Radenci danes v znaku maratonskih tekov

Radenci, 20. maja - Maraton v Radencih, ki ga bodo danes pripravili že 37. po vrsti, tek na 21 km pa bo štel tudi za državno prvenstvo, bo postregel z novostmi. Po lanski prenovi daljših prog, ki so maraton ponovno ponesle preko slovenske meje, teče pa se le en krog, so letos osvežili progi na pet in deset km, organizatorji pa pričakujejo rekordno udeležbo.