V požaru na Mali Mežakli zagorel odpadni material

Jesenice, 19. maja - V požaru, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na odlagališču odpadkov Mala Mežakla nad Jesenicami, so zagorele bale odpadnega materiala v skupni velikosti okoli 800 kubičnih metrov. Požar so pogasili poklicni gasilci Gasilsko reševalne službe Jesenice in prostovoljni gasilci z Jesenic in Hrušice, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.