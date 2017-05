Dnevnik: V sklepni etapi država rahlo popravila vtis (19. 5.)

Ljubljana, 18. maja - Čeprav je bilo 4000 Cimosovih delavcev več let prepuščenih najrazličnejšim napakam državnih lastnikov, so na koncu iz nesreče prišli celi. A za to se vse prej kot spretnostim državnih prodajalcev lahko zahvalijo tudi spletu naključij, predvsem pa ameriški multinacionalki Honeywell Turbo Technologies (HTT), v Dnevniku piše Sebastjan Morozov.