Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 5.)

Ljubljana, 18. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o odzivih na prepoved koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru, ki je dobila politične razsežnosti. Pisale pa so tudi o sestanku Slovenije, Hrvaške in Evropske komisije glede izvajanja nadzora na hrvaško-slovenski meji ter o prodaji Cimosa.