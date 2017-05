Avtomobil v množico na newyorškem Times Squareu

New York, 18. maja - Na newyorškem Times Squareu je avto zapeljal v množico pešcev, pri čemer je umrl en človek, več kot deset pa jih je poškodovanih, so po poročanju New York Timesa sporočili iz uprave newyorških gasilcev. Voznik naj bi bil alkoholiziran oziroma pod vplivom drog in je že v rokah policije. Vse tudi kaže, da ni šlo za nameren napad.