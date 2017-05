Delež prekomerno debelih mladostnikov v Sloveniji leta 2014 prvič nižji po letu 2010

Ljubljana, 18. maja - Število debelih mladostnikov v mnogih evropskih državah še vedno narašča, kaže v sredo objavljena študija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). V Sloveniji se je medtem leta 2014 delež čezmerno hranjenih in debelih mladostnikov prvič po letu 2010 zmanjšal, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).