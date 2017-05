Erdogan: Izredne razmere bodo veljale, dokler v državi ne bo miru in blagostanja

Istanbul, 18. maja - Izredne razmere v Turčiji bodo ostale v veljavi, dokler v državi ne bosta vladala mir in blagostanje, je danes v nagovoru podjetnikom v Istanbulu dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Izredne razmere so namreč turškemu gospodarstvu prizadele precej škode in so podjetniki zato kritični do njih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.