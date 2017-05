Na lokaciji aktualne proizvodnje Cinkarne Celje in v Bukovžlaku odkrili povišane vrednosti težkih kovin

Celje, 18. maja - Na lokaciji aktualne proizvodnje Cinkarne Celje in v Bukovžlaku je nemški izvajalec ocene tveganja na zdravje ljudi in okolje CDM Smith ugotovil povišane vrednosti težkih kovin, medtem ko na lokaciji Za Travnik onesnaženja ni bilo. Predstavniki CDM Smith so na lokaciji v Celju ugotovili predvsem visoke vrednosti cinka in arzena.