Slovenski telovadci prvi dan Osijeka do petih finalov

Osijek, 18. maja - Prvi dan kvalifikacij svetovnega pokala v športni gimnastiki v hrvaškem Osijeku so si finale zagotovili Sašo Bertoncelj na konju z ročaji, Rok Klavora na parterju, Alen Dimic na bradlji ter Teja Belak in Tjaša Kysselef na preskoku. V Osijeku bo v petek še drugi del kvalifikacij, finali po orodjih bodo v soboto in nedeljo.