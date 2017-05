Šarapova zaželena v Birminghamu

London, 18. maja - Organizatorji teniškega turnirja WTA v Birminghamu, ki bo prihodnji mesec na travnati podlagi in je nekakšna generalka za Wimbledon, so ruski zvezdnici Mariji Šarapovi dali posebno povabilo. Le dan pred tem so Rusinjo, ki se je vrnila po 15-mesečni dopinški kazni, zavrnili na odprtem prvenstvu Francije in ji niso dali tako imenovanega "wild carda".