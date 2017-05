Danska najstnica zaradi načrtovanja terorističnega napada obsojena na šest let zapora

Koebenhavn, 18. maja - Najstniška simpatizerka skrajne skupine Islamska država (IS), ki je načrtovala napad na danske šole z doma narejeno bombo, je bila v torek obsojena na šest let zapora. Deklica je bila v času načrtovanja napada stara šele 15 let in je skušala vzpostaviti stik z voditelji IS preko Twitterja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.