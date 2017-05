Ljubljana, 18. maja - Zaradi prometne nesreče pred cestninsko postajo Log je na primorski avtocesti v smeri proti Kopru nastal zastoj do Ljubljane. Kot na svoji spletni strani poroča Prometno-informacijski center, je zastoj še vedno od Brda in Barja do Brezovice. Po podatkih ljubljanske policijske uprave je prišlo do naleta treh vozil, nastala je materialna škoda.