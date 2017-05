Cerar: Za kakovostno staranje smo odgovorni vsi

Ljubljana, 18. maja - H kakovosti življenja lahko veliko prispeva tudi moralni, ne le tehnološki in znanstveni napredek, je na današnji javni razpravi o osnutku strategije dolgožive družbe dejal predsednik vlade Miro Cerar. Treba je gojiti vrednote, kot so zaupanje in odgovornost, meni. Vsi smo odgovorni za kakovostno staranje, je poudaril.