Vodilni gospodarski kazalci ZDA aprila navzgor

New York, 18. maja - Indeks vodilnih gospodarskih kazalcev newyorške organizacije Conference Board je aprila v primerjavi z marcem napredoval za 0,4 odstotne točke na 126,7 točke, kar se je naložilo na navzgor popravljeno 0,5-odstotno rast v februarju in 0,6-odstotno rast v januarju. Analitiki so v aprilu pričakovali 0,3-odstotno rast.