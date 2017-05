Osmi potnik Ridleyja Scotta tudi v slovenskih kinih

Ljubljana, 19. maja - Na sporedu slovenskih kinematografov je na ogled najnovejši film iz franšize Osmi potnik Ridleyja Scotta, podnaslovljen Zaveza. Film se odvija deset let po dogajanju v Scottovem Prometeju in se vrača h koreninam franšize, hkrati pa prinaša povsem novo srhljivo zgodbo. V glavnih vlogah igrata Michael Fassbender in Katherine Waterston.