Hrvaške lokalne volitve v znamenju nacionalnih zgodb

piše dopisnik STA iz Zagreba Goran Ivanović

Zagreb, 19. maja - Na Hrvaškem bodo v nedeljo lokalne volitve. Boj za vodilne položaje v večjih hrvaških mestih in županijah poteka v znamenju nacionalnih tem, v ospredju pa je spopad med donedavnima partnericama v vladi, HDZ in Mostom neodvisnih list. Izidi lokalnih volitev utegnejo vplivati na to, ali bodo imeli na Hrvaškem nove parlamentarne volitve.