Lendava odločno v smeri proti EPK, drevi z Dalijem

Lendava, 18. maja - V Lendavi odločno stopajo v smeri kandidatute za EPK 2025, zato so pripravili tudi operativni načrt in lokalno strategijo kulture, vendar, kot so poudarili na današnji predstavitvi, ne zaradi EPK, ampak, da si postavijo izziv. Drevi bodo odprli razstavo več kot stotih grafik in risb Salvadorja Dalija.