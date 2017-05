Na slovenski strani začudenje nad hrvaškim vznemirjenjem ob odpovedi Thompsonovega koncerta

Ljubljana, 18. maja - Zunanji minister Karl Erjavec se čudi odzivu hrvaške vlade, zlasti premierja Andreja Plenkovića na prepoved koncerta hrvaškega glasbenika Thompsona v Mariboru, glede na to, da so njegove koncerte v preteklosti že preprečili tudi na Hrvaškem. Tako on kot državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic menita, "da tu ni zgodbe".