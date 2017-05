Na festival INmusic gresta zasedbi Nesesari Kakalulu in persons from porlock

Zagreb, 18. maja - Ob sklepu letošnjega dogodka v Kinu Šiška INmusicMENT so izbrali dve skupini, ki bosta nastopili na največjem hrvaškem festivalu popularne glasbe INmusic. To sta mlada primorska skupina Nesesari Kakalulu in neopsihedeliki z imenom persons from porlock. Zasedbi sta nastopili skupaj s še tremi skupinami: Mrfy, Neomi in Torul.