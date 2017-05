Na Loškem za nadaljnji razvoj skrbi tudi teden obrti in podjetništva

Škofja Loka, 18. maja - Škofjeloško območje je poznano po svoji bogati obrtniški tradiciji in razvitem gospodarstvu. Kakovostnih delovnih mest je veliko, pojavlja pa se že pomanjkanje delavcev. K nadaljnjemu razvoju prispevata tudi območna obrtna zbornica in razvojna agencija. Prihodnji teden ponovno pripravljata že tradicionalni teden obrti in podjetništva.